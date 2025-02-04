фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Канал нелегального выезда организовали трое закарпатцев в возрасте 25, 44 и 47 лет. Они перевозили своих клиентов через пограничную зону, пряча их в грузовике с песком. Для этого автомобиль был специально переоборудован со скрытым отсеком на дне кузова. Далее "зеленую" границу с Венгрией беглецы должны были преодолевать пешком.

Когда правоохранители узнали ориентировочную дату следующей переправки, они задержали членов группировки "на горячем". В тайнике "КамАЗа", за рулем которого был один из фигурантов, обнаружили 13 мужчин из разных регионов Украины. Каждый из них заплатил дельцам определенную сумму, некоторые – криптовалютой. В общей сложности организаторы должны были получить почти 100 тысяч долларов только за эту операцию.

Задержание правоохранители провели на окраине села Великая Паладь Береговского района.

Фигурантам объявили подозрение, их заключили под стражу. Каждому грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области делец за 10 тысяч евро проводил мужчин через лес до границы.