Фото: Госпогранслужба

Водители перевозили ухилянцев за границу, пряча в автобусах. За такую услугу каждый пассажир платил 7 тысяч долларов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что 53-летний житель Волыни вместе с двумя водителями рейсового автобуса устроили схему. Они перевозили военнообязанных мужчин через польско-украинскую границу. Водителей (жителей Черкасской и Запорожской областей) задержали в пункте пропуска "Ягодин".

Своего секретного пассажира они хоронили в специально оборудованном месте для отдыха водителей. Известно, что "пассажир" заплатил им за это 7 тысяч долларов.

Организатора схемы задержали, когда он пытался уехать за границу на Львовщине. Стало известно, что за организацию незаконных путешествий он принимал 20 тысяч долларов США, которые затем распределяли между участниками схемы.

"Фигуранты уголовного правонарушения сообщены о подозрениях и избраны мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронных средств контроля (браслетов)", - сообщили пограничники.

Напомним, ранее в Закарпатье правоохранители разоблачили подростков, которые помогали уклоняющимся бежать за границу. Ребята 17 и 18 лет планировали переправить в Румынию 19-летнего львовянина. 19-летний парень должен был переплыть Тису. За эту "услугу" он заплатил 11 тысяч долларов.