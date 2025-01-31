В течение суток враг бил по Донетчине почти 4 тыс. раз

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За сутки российские военные нанесли 3784 удара по линии фронта и гражданскому сектору Донбасса. В результате атак погиб мирный житель, еще 18 человек получили ранения, среди них двое детей

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Отмечается, что разрушения получили 89 гражданских объектов, из них 83 жилых дома.

Так, по Иванополью россияне били из артиллерии – убили мирного жителя.

Краматорский враг атаковал с РСЗО Торнадо-С с осколочно-фугасным снарядом - ранены 11 человек, из них двое детей, 7 и 8 лет.

По Покровску кафиры ударили бомбой ФАБ-250 и дронами - пятеро гражданских лиц получили ранения.

На Белицкое РФ сбросила фугасную бомбу мощностью 500 кг - травмированы двое жителей.

Как известно, 30 января россияне ударили по Краматорску в Донецкой области. Предварительно – с РСЗО "Торнадо-С". Пострадали 13 человек.

Так мы сообщали, что за прошедшие сутки, 30 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 670 российских захватчиков, более 30 артсистем и почти 20 боевых бронированных машин.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 837 тысяч военных