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31 січня 2025, 23:07

З'явилися нові подробиці ракетного удару по Одесі

31 січня 2025, 23:07
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фото: соцмережі
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Росіяни вдарили по центру Одеси трьома балістичними ракетами, пошкодили готель і поранили людей

Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у телеефірі, передає RegioNews.

За його словами, окупанти вдарили по центральній частині міста трьома балістичними ракетами. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Очільник ОВА повідомив, що двох жінок доставили у лікарню із попередньо середнім ступенем важкості поранень. Також поранення отримав хлопець 2006 року народження.

Кіпер зауважив, що окупанти поцілили в готель. Наразі триває розбір завалів з метою пошуку людей, які могли залишитися в номерах під час обстрілу.

Як повідомлялось, сьогодні, 31 січня, після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Нагадаємо, протягом останньої доби ворог обстріляв Донеччину майже 4 тис. разів.

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