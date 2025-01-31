З'явилися нові подробиці ракетного удару по Одесі

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Росіяни вдарили по центру Одеси трьома балістичними ракетами, пошкодили готель і поранили людей

Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у телеефірі, передає RegioNews.

За його словами, окупанти вдарили по центральній частині міста трьома балістичними ракетами. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Очільник ОВА повідомив, що двох жінок доставили у лікарню із попередньо середнім ступенем важкості поранень. Також поранення отримав хлопець 2006 року народження.

Кіпер зауважив, що окупанти поцілили в готель. Наразі триває розбір завалів з метою пошуку людей, які могли залишитися в номерах під час обстрілу.

Як повідомлялось, сьогодні, 31 січня, після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Нагадаємо, протягом останньої доби ворог обстріляв Донеччину майже 4 тис. разів.