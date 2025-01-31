В результате российской атаки по Одессе есть разрушения и раненые

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Вечером в пятницу, 31 января, оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Раздались три мощных взрыва

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов в Telegram, передает RegioNews.

Враг ударил по историческому центру города. По последним данным, в результате атаки пострадали два человека. Медики оказывают им помощь.

"Пока известно о двух пострадавших. В настоящее время их транспортируют в городские больницы, где им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По словам главы города, на месте происшествия работают соответствующие службы.

Известно, что много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, находящееся под усиленной защитой.

"Троллейбусы 7 и 9 временно курсируют на железнодорожный вокзал", - добавил Труханов.

Напомним, российская армия близится к Мирнограду. Полицейские призывают жителей эвакуироваться . В настоящее время в городе находится около трех тысяч человек.