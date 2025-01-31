Взрывы в Одессе: неизвестные запустили фейерверк во время воздушной тревоги
Правоохранители проводят проверку по запуску фейерверков в Одессе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook полиции Одесской области.
В Одессе во время воздушной тревоги вечером 31 января неизвестные запустили фейерверки. Сотрудники полиции проводят проверку.
"Сообщения о двух событиях в Киевском районе города сегодня вечером поступили на спецлинию 102 от очевидцев. Один фейерверк был запущен во время воздушной тревоги, а второй после отбоя", - говорится в сообщении.
Полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают причастных к совершенному лиц.
Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара армии РФ по центру Одессы в пятницу вечером увеличилось до двух человек. Кроме того, россияне повредили здание в охранной зоне ЮНЕСКО.
Как сообщалось, жителей города Мирноград на Донетчине призывают эвакуироваться из-за наступления россиян.