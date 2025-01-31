20:25  31 января
В ЕС горел украинский ресторан Slava Ukraina
18:55  31 января
В Киеве учительница и ученица устроили разборки в школе
19:54  31 января
Одна из европейских стран смягчила визовые ограничения для украинцев и их детей
UA | RU
UA | RU
31 января 2025, 22:25

Взрывы в Одессе: неизвестные запустили фейерверк во время воздушной тревоги

31 января 2025, 22:25
Читайте також українською мовою
фото: Pexels
Читайте також
українською мовою

Правоохранители проводят проверку по запуску фейерверков в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook полиции Одесской области.

В Одессе во время воздушной тревоги вечером 31 января неизвестные запустили фейерверки. Сотрудники полиции проводят проверку.

"Сообщения о двух событиях в Киевском районе города сегодня вечером поступили на спецлинию 102 от очевидцев. Один фейерверк был запущен во время воздушной тревоги, а второй после отбоя", - говорится в сообщении.

Полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают причастных к совершенному лиц.

Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара армии РФ по центру Одессы в пятницу вечером увеличилось до двух человек. Кроме того, россияне повредили здание в охранной зоне ЮНЕСКО.

Как сообщалось, жителей города Мирноград на Донетчине призывают эвакуироваться из-за наступления россиян.

Одесса фейерверк атака обстрел нарушение полиция
В результате российской атаки по Одессе есть разрушения и раненые
31 января 2025, 21:43
В Одессе из-за взрыва повреждена элитная гостиница "Бристоль" после предупреждения о баллистической опасности
31 января 2025, 20:07
В Одесской области мужчина пытался убить продавца автомобиля
31 января 2025, 16:45
Все новости »
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
В Карпатах ищут пятерых пропавших без вести украинцев
31 января 2025, 22:42
В известном университете Киева разгорелся скандал: преподавателя обвинили в притязаниях
31 января 2025, 22:06
В результате российской атаки по Одессе есть разрушения и раненые
31 января 2025, 21:43
В Черкасской области поймали сразу нескольких пьяных водителей
31 января 2025, 21:22
В Николаевской области на взятке в 1000 долларов задержан директор коммунального предприятия
31 января 2025, 21:20
Жителей еще одного города призывают эвакуироваться из-за наступления россиян
31 января 2025, 20:53
В Днепре 21-летнего парня похитили прямо из его квартиры
31 января 2025, 20:42
Украинцы стали меньше жениться и гораздо чаще разводиться
31 января 2025, 20:39
В Запорожье водитель сбил женщину насмерть на пешеходном переходе
31 января 2025, 20:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »