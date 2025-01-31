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31 января 2025, 20:07

В Одессе из-за взрыва повреждена элитная гостиница "Бристоль" после предупреждения о баллистической опасности

31 января 2025, 20:07
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Фото: Думская
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В городе раздались два мощных взрыва

Об этом сообщает издание "Думская", передает RegioNews.

В Одессе произошел мощный взрыв после оглашения воздушной тревоги. Следует отметить, что предупреждали о пусках россиянами баллистических ракет. Предварительно, в городе есть прилет.

После первого взрыва возле элитной гостиницы "Бристоль" образовалась воронка. В магазине напротив взрывной волны выбило стекло.

Впоследствии в городе раздался еще один взрыв. Местные жители призывали находиться в укрытиях.

Напомним, 30 января россияне атаковали дронами Житомирщину . В результате вражеской атаки были повреждены шесть жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил о том, что кафиры начали использовать против Украины новые дроны с увеличенной боевой частью. Таким образом, россияне хотят увеличить количество жертв от своих атак.

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