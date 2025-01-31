В Одесской области мужчина пытался убить продавца автомобиля

Чтобы завладеть транспортным средством, злоумышленник заманил в безлюдное место владельца и набросился на него с ножом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение

Как передает RegioNews, об этом сообщает сайт полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник назначил в Одессе встречу мужчине, разместившему в интернете объявления о продаже автомобиля марки BMW, выразив желание приобрести его. Осмотрев транспортное средство, злоумышленник заманил мужчину в поле и угрожая ножом потребовал переоформить на него транспортное средство. Водитель начал сопротивляться, после чего покупатель набросился на него и нанес множественные ножевые повреждения.

После нападения злоумышленник затащил жертву в багажник и повез в ближайший водоем, чтобы скрыть преступление. Пострадавший выбрался из автомобиля и вызвал полицию.

Чтобы скрыть следы преступления, нарушитель решил сжечь авто. Правоохранители задержали его на месте происшествия.

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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