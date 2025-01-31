Внаслідок російської атаки по Одесі є руйнування та поранені
Увечері в п'ятницю, 31 січня, окупанти завдала ракетного удару по Одесі. Пролунало три потужні вибухи
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов у Telegram, передає RegioNews.
Ворог вдарив по історичному центру міста. За останніми даними, в результаті атаки постраждали двоє людей. Медики надають їм допомогу.
"Наразі відомо про двох постраждалих. Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника міста, на місці події працюють відповідні служби.
Відомо, що багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.
"Тролейбуси 7 і 9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу", - додав Труханов.
Нагадаємо, російська армія наближається до Мирнограда. Поліцейські закликають жителів евакуюватись. Наразі в місті перебуває близько трьох тисяч людей.