Внаслідок російської атаки по Одесі є руйнування та поранені

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Увечері в п'ятницю, 31 січня, окупанти завдала ракетного удару по Одесі. Пролунало три потужні вибухи

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов у Telegram, передає RegioNews.

Ворог вдарив по історичному центру міста. За останніми даними, в результаті атаки постраждали двоє людей. Медики надають їм допомогу.

"Наразі відомо про двох постраждалих. Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника міста, на місці події працюють відповідні служби.

Відомо, що багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.

"Тролейбуси 7 і 9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу", - додав Труханов.

Нагадаємо, російська армія наближається до Мирнограда. Поліцейські закликають жителів евакуюватись. Наразі в місті перебуває близько трьох тисяч людей.