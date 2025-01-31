В Одеській області чоловік намагався вбити продавця автомобіля

Щоб заволодіти транспортним засобом, зловмисник заманив у безлюдне місце власника і накинувся на нього з ножем. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення

Як передає RegioNews, про це повідомляє сайт поліції Одещини.

Правоохоронці встановили, що зловмисник призначив в Одесі зустріч чоловіку, який розмістив в інтернеті оголошення щодо продажу автомобіля марки BMW, висловивши бажання придбати його. Оглянувши транспортний засіб, зловмисник заманив чоловіка у поле і погрожуючи ножем почав вимагати переоформити на нього транспортний засіб. Водій почав чинити опір, після чого покупець накинувся на нього та завдав множинні ножові ушкодження.

Після нападу зловмисник затягнув жертву у багажник і повіз до найближчої водойми, щоб приховати злочин. Постраждалий вибрався з авто і викликав поліцію.

Щоб приховати сліди злочину порушник вирішив спалити авто. Правоохоронці затримали його на місці події.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

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