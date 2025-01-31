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Правоохранители сообщили о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области. Его подозревают в присвоении 2,3 млн грн с депонированного счета для пропавших без вести бойцов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По информации ведомства, бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного довольствия номер банковского счета своей знакомой. А начальник, не проверив данные, подписывал документы о перечислении денег.

"Таким образом бухгалтер незаконно получил 2,3 млн грн, предназначенных для выплат военнослужащим", - говорится в сообщении.

Относительно бухгалтера направлен обвинительный акт в суд. Он находится под стражей. Также известно, что в отношении мужчины подали гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба.

Чиновнику сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе, ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что главный бухгалтер воинской части в Киевской области перекинул на счет своей жены 20 млн грн, пытаясь "замести следы" образованной из-за его халатности задолженности.