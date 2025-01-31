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31 января 2025, 10:05

Россияне атаковали Черноморск БпЛА: ранены 4 человека, среди них — врач, проводивший операцию

31 января 2025, 10:05
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фото: Олег Кипер
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В пятницу ночью, 31 января, российские оккупанты атаковали город Черноморск Одесского района. Под ударом террористов оказалась больница и жилые дома. Есть раненые

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Он отметил, что РФ третий день непрерывно терроризирует Одесщину ударными дронами. В результате очередной атаки повреждены городская больница, частный жилой дом, админздание, зерносклад и грузовые автомобили.

"Пострадали четыре человека, один из них - врач, который во время вражеских ударов проводил операцию. Все ранены в состоянии средней степени тяжести. Двое госпитализированы, другие лечатся амбулаторно", — говорится в сообщении.

Также из-за российских обстрелов есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. Сейчас специалисты работают над восстановлением света в домах. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 9 человек.

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