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За прошедшие сутки, 30 января, российские войска убили в Донецкой области одного человека и еще 18 ранили

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"За 30 января россияне убили 1 жителя Донетчины – в Иванополье. Еще 18 человек в области за сутки получили ранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число жертв россиян в Донецкой области (2943 погибших и 6650 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, 30 января россияне ударили по Краматорску в Донецкой области. Предварительно – с РСЗО "Торнадо-С". Пострадали 13 человек.