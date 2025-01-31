Россияне накрыли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: пострадали гражданские

фото: Сергей Лысак

Вчера вечером и сегодня ночью российские оккупанты трижды обстреливали Никопольщину из тяжелой артиллерии. Ранения получили мирные жители

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под обстрелами оказались Никополь, Покровская и Марганецкая общины. В результате российских атак повреждены 11 частных домов, хозяйственная постройка, авто и газопровод.

"Пострадали мужчина и женщина. Обоим – по 58 лет. Им оказали необходимую медпомощь" , – говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что подразделения ВК "Восход" уничтожили над областью два БпЛА.

Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 9 человек.