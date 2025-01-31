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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, Софиевка, Приозерное, Белозерка, Томина Балка, Александровка, Днепровское, Зеленовка, Ингулец, Инженерное, Кизомис, Камышаны, Никольское, Молодежное, Берислав,Николаевка, Милово, Михайловка, Качкаровка, Монастырское, Новокаиры, Новоалександровка, Ольговка, Осокоровка, Республиканец, Львово, Крупица, Токаревка, Тягинка, Крещеновка, Червоный Маяк, Шилова Балка, Новоберислав, Новорайск, Гавриловка, Бургунка, Казацкое, Веселое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 48 частных домов. Также оккупанты повредили автозаправочную станцию, памятники, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

Из-за вражеских ударов получили ранения 9 человек.

Напомним, в течение 30 января оккупанты нанесли 386 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Пострадавших нет.