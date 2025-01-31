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31 января 2025, 08:51

Россияне ночью и утром трижды обстреляли Сумщину: есть раненые

31 января 2025, 08:51
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фото: ОВА
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Ночью и утром 31 января российские военные трижды обстреляли приграничные и населенные пункты Сумской области

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, передает RegioNews.

"Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская и Шалыгинская громады", – говорится в сообщении.

Оккупанты ударили FPV-дроном по Хотинской громаде (1 взрыв). В результате атаки ранение получил один гражданский.

На территорию Шалыгинской громады россияне сбросили 11 мин.

В Краснопольской громаде оккупанты попали беспилотником по частному дому (1 взрыв). Ранения получили два человека.

Напомним, пострадавшие в Краснопольской громаде получили травмы разной степени тяжести, их доставили в больницу.

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