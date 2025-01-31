Россияне ночью и утром трижды обстреляли Сумщину: есть раненые
Ночью и утром 31 января российские военные трижды обстреляли приграничные и населенные пункты Сумской области
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, передает RegioNews.
"Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская и Шалыгинская громады", – говорится в сообщении.
Оккупанты ударили FPV-дроном по Хотинской громаде (1 взрыв). В результате атаки ранение получил один гражданский.
На территорию Шалыгинской громады россияне сбросили 11 мин.
В Краснопольской громаде оккупанты попали беспилотником по частному дому (1 взрыв). Ранения получили два человека.
Напомним, пострадавшие в Краснопольской громаде получили травмы разной степени тяжести, их доставили в больницу.