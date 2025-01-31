Росіяни атакували Чорноморськ БпЛА: поранені 4 людей, серед них — лікар, який проводив операцію

фото: Олег Кіпер

У п'ятницю вночі, 31 січня, російські окупанти атакували місто Чорноморськ Одеського району. Під ударом терористів опинилася лікарня та житлові будинки. Є поранені

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Він зауважив, що РФ третій день поспіль безупинно тероризує Одещину ударними дронами. Внаслідок чергової атаки пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерносклад та вантажні автомобілі.

"Постраждало четверо людей, один із них - лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. Всі поранені у стані середнього ступеню тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно", — йдеться в повідомленні.

Також через російські обстріли є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Наразі фахівці працюють над відновленням світла в домівках. Ліквідація наслідків атаки триває.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 9 людей.