СБУ разоблачила 10 торговцев "трофейным" оружием: среди задержанных есть военные

фото: СБУ

Служба безопасности и Нацполиция предотвратили новые попытки нелегального сбыта оружия и боеприпасов. Задержаны 10 дельцов, пытавшихся продать "трофейные" средства поражения представителям криминалитета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Среди изъятого у задержанных – российские гранатометы, снайперские винтовки, автоматы Калашникова с глушителями и патроны разного калибра.

В Киевской области - разоблачены военные и четыре его сообщника, которые вывозили боевые "трофеи" с фронта. Фигуранты были задержаны при попытке продать реактивную штурмовую гранату РШГ-2 и партию боеприпасов к крупнокалиберным пулеметам.

- разоблачены военные и четыре его сообщника, которые вывозили боевые "трофеи" с фронта. Фигуранты были задержаны при попытке продать реактивную штурмовую гранату РШГ-2 и партию боеприпасов к крупнокалиберным пулеметам. В Житомирской области разоблачили двух братьев, которые подыскивали клиентов для скрытого сбыта противотанковых гранатометов, патронов и боевых гранат. Один из фигурантов – мобилизованный. Он переправлял оружие своему брату из зоны боевых действий по почте.

разоблачили двух братьев, которые подыскивали клиентов для скрытого сбыта противотанковых гранатометов, патронов и боевых гранат. Один из фигурантов – мобилизованный. Он переправлял оружие своему брату из зоны боевых действий по почте. На Полтавщине задержаны три уголовника, которые подготовили для продажи арсенал боевых гранат и автоматов. Двое из них ранее уже привлекались к ответственности за нелегальную продажу оружия и кражи.

Задержанным доложено о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до семи лет тюрьмы.

После проведения процессуальных действий все изъятое оружие будет передано на нужды ВСУ.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности совместно с Нацполицией разоблачили пятерых человек, пытавшихся организовать нелегальную продажу оружия на территории Украины. Злоумышленники действовали в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. Фигурантам грозит тюрьма