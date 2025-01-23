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23 января 2025, 18:26

СБУ разоблачила 10 торговцев "трофейным" оружием: среди задержанных есть военные

23 января 2025, 18:26
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фото: СБУ
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Служба безопасности и Нацполиция предотвратили новые попытки нелегального сбыта оружия и боеприпасов. Задержаны 10 дельцов, пытавшихся продать "трофейные" средства поражения представителям криминалитета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Среди изъятого у задержанных – российские гранатометы, снайперские винтовки, автоматы Калашникова с глушителями и патроны разного калибра.

  • В Киевской области - разоблачены военные и четыре его сообщника, которые вывозили боевые "трофеи" с фронта. Фигуранты были задержаны при попытке продать реактивную штурмовую гранату РШГ-2 и партию боеприпасов к крупнокалиберным пулеметам.
  • В Житомирской области разоблачили двух братьев, которые подыскивали клиентов для скрытого сбыта противотанковых гранатометов, патронов и боевых гранат. Один из фигурантов – мобилизованный. Он переправлял оружие своему брату из зоны боевых действий по почте.
  • На Полтавщине задержаны три уголовника, которые подготовили для продажи арсенал боевых гранат и автоматов. Двое из них ранее уже привлекались к ответственности за нелегальную продажу оружия и кражи.

Задержанным доложено о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до семи лет тюрьмы.

После проведения процессуальных действий все изъятое оружие будет передано на нужды ВСУ.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности совместно с Нацполицией разоблачили пятерых человек, пытавшихся организовать нелегальную продажу оружия на территории Украины. Злоумышленники действовали в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. Фигурантам грозит тюрьма

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