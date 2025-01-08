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08 января 2025, 06:31

Житель Киева нашел боеприпасы на мусорке

08 января 2025, 06:31
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фото: полиция
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Жители Киева продолжают обнаруживать взрывоопасные находки. С сообщением об обнаружении боеприпасов в полицию обратился житель Шевченковского района столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Сообщения об обнаружении опасных предметов в Шевченковском районе правоохранители получили 6 января. Муж обнаружил у мусорных баков вероятные боеприпасы.

Прибывшие по адресу полицейские огородили место происшествия и вызвали соответствующие службы.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо соблюдать ряд правил:

  • сообщить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц;
  • пометить или оградить место, где находится опасная находка;
  • немедленно сообщить о взрывчатке спецслужбы.

Также полицейские призывают ни в коем случае не пытаться перемещать подозрительный предмет или изменять его положение. Ожидать специалистов следует на безопасном расстоянии от предмета.

Напомним, ранее житель Киева обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе.

Киев патрульная полиция Боеприпасы взрывчатка
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