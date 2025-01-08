Житель Киева нашел боеприпасы на мусорке
Жители Киева продолжают обнаруживать взрывоопасные находки. С сообщением об обнаружении боеприпасов в полицию обратился житель Шевченковского района столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Сообщения об обнаружении опасных предметов в Шевченковском районе правоохранители получили 6 января. Муж обнаружил у мусорных баков вероятные боеприпасы.
Прибывшие по адресу полицейские огородили место происшествия и вызвали соответствующие службы.
В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо соблюдать ряд правил:
- сообщить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц;
- пометить или оградить место, где находится опасная находка;
- немедленно сообщить о взрывчатке спецслужбы.
Также полицейские призывают ни в коем случае не пытаться перемещать подозрительный предмет или изменять его положение. Ожидать специалистов следует на безопасном расстоянии от предмета.
Напомним, ранее житель Киева обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе.