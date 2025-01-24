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24 января 2025, 12:11

В Одесской области задержали агента РФ, который завербовал для шпионажа несовершеннолетнего парня

24 января 2025, 12:11
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фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили российского агента из Одессы, корректировавшего ракетно-дроновые удары РФ по южным регионам Украины. В шпионаж он привлек несовершеннолетнего парня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, одним из злоумышленников оказался 20-летний житель Одесской области. Он получил от российских кураторов задачу на сбор геолокаций украинских блокпостов, мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов ПВО. Предатель привлек к слежке за военными объектами своего знакомого - 15-летнего жителя города Вознесенск Николаевской области.

В сообщении отмечается, что фигуранты пешком обходили местность обоих южных регионов и скрыто фиксировали локации сил обороны на камеры своих телефонов.

После разведывательных вылазок "старший" агент обозначал координаты потенциальных целей на гугл-картах и мессенджером отправлял их своему русскому куратору.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении - государственная измена, совершенное в условиях военного положения. Также решается вопрос дополнительной квалификации преступлений агента - вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Также продолжаются процессуальные действия в отношении его несовершеннолетнего сообщника.

Ранее в Житомире сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией предупредили террористический акт, организованный российскими спецслужбами. Двоих вражеских агентов, планировавших взорвать полицейских в центре города, задержали.

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