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07 января 2025, 07:10

На Запорожье после пьяной ссоры произошло убийство, свидетель угрожал полицейским гранатой

07 января 2025, 07:10
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фото: Нацполиция
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В прифронтовом поселке Камышеваха Запорожского района в результате конфликта после совместного распития алкоголя местный житель смертельно ранил ножом своего товарища. Во время следственных действий свидетель преступления угрожал полицейским гранатой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Убийство произошло 4 января, около полуночи. Местная жительница сообщила полиции о ссоре и драке возле своего дома. На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. К сожалению, медикам не удалось его спасти.

По материалам следствия, трое мужчин распивали алкоголь в доме.

Во время осмотра места преступления кинологи обнаружили орудие убийства. Однако хозяин дома, который был свидетелем события, препятствовал следователям, угрожая взорвать гранату.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство. Действия второго задержанного квалифицировали по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием") и ч. 1 ст. 345 ( "Угроза или насилие в отношении правоохранителя").

Обоим подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее на Закарпатье мужчина угрожал убить всю семью полицейского.

суд убийство следствие Нацполиция Граната Запорожская область мера пресечения
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