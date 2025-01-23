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23 января 2025, 13:51

Незаконно начислили более 13 млн гривен выплат: 13 военных чиновников ВСУ получили подозрения

23 января 2025, 13:51
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фото: полиция
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В девяти областях Украины правоохранители разоблачили 13 военных чиновников, которые незаконно начислили более 13 млн гривен выплат. Деньги получили военнослужащие, фактически не находившиеся в зоне ведения активных боевых действий, лица, которые вообще не проходили службу или самовольно покинули воинскую часть

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Среди подозреваемых – командиры частей, руководители и служащие отдельных подразделений, бывший начальник областного ТЦК и СП. По указанию одного из фигурантов подчиненные даже незаконно добывали полезные ископаемые и ремонтировали его дом и его родственников.

В Одесской области и.о. помощника командира воинской части по финансово-экономической работе безосновательно насчитала четырем лицам, самовольно покинувшим часть, свыше 545 000 гривен, а заместитель начальника штаба другой воинской части по подложным документам получил безосновательно 670 000 гривен.

В Черкасской области командир воинской части подписал приказ о выплате дополнительного вознаграждения 91 военнослужащему, которые непосредственно не участвовали в боевых действиях. Сумма незаконно начисленных средств составила 5 945 000 гривен.

Похожая ситуация и в Черниговской области. Единственная разница – в сумме выплаченных средств. Здесь начальник штаба воинской части премировал дополнительным вознаграждением служащих на общую сумму 412 500 гривен.

А в Тернопольской области командир и начальник подразделения взвода насчитали и выплатили более 1 000 000 гривен служащим, которые согласно приказам находились в районе ведения боевых действий, а фактически находились по месту жительства.

В Днепропетровской области еще одно подозрение получил бывший областной военком – начислил более 1 000 000 гривен в качестве выплат лицам, фактически военную службу не проходили.

В Хмельнитчине командир бригады выплатил пяти военнослужащим за якобы непосредственное участие в боевых действиях по 30 000 грн пока они ремонтировали его дом и его родственников. Кроме того, эти лица, используя специальную военную технику, занимались незаконной добычей известняка и камня для строительных работ. Сумма нанесенного ущерба – более 1 000 000 гривен.

На Закарпатье работница воинской части ввела в заблуждение свое руководство о якобы своём пребывании на службе на определенном участке и получила более 250 000 гривен.

Во Львовской области командир батальона безосновательно выплатил почти 370 000 гривен, а в Ровенской области командир роты насчитал военной 740 000 гривен.

Правоохранители в Луганской области собрали материалы, которые стали основанием для оглашения подозрений двум военнослужащим по факту внесения недостоверных сведений в официальные документы.

Всем фигурантам следователи сообщили подозрения в зависимости от роли и участия в противоправной деятельности их действия.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, на Запорожье экскомбриг одной из бригад терробороныорганизовал "боевые" выплаты своей жене. Женщина находилась рядом с мужем и занималась коневодством на ферме, а вскоре ушла в СОЧ.

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