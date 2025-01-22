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Детектив НАБУ Андрей Денисюк, расследовавший злоупотребление на закупках для "Армии дронов", уволился и разослал коллегам письмо, в котором написал о причинах своего решения

Документ опубликовало hromadske, передает RegioNews.

В своем письме Денисюк утверждает, что делом "занимаются 1,5 человека" и даже несмотря на то, что НАБУ держит его в приоритете, результатов расследования до сих пор нет.

В октябре 2024 года издание выяснило, что Украина в 2023 году переплатила почти 600 млн грн на закупке БПЛА. В частности, закупку дронов осуществляли через компанию "Крион-М", которая имеет уставный капитал 765 грн и специализируется на торговле мебелью, коврами, лампами и т.д. Однако в 2023 году "Крион-М" начал продавать БПЛА Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Как утверждает детектив НАБУ, его основной претензией к структуре является "грубая безответственность с непрофессионализмом". Он добавил, что этот непрофессионализм в первую очередь был проявлен в "нежелании проводить расследование по злоупотреблениям в закупках дронов, а также отсутствие прозрачной и понятной коммуникации в таких решениях с определением персональной ответственности".

Денисюк рассказал, что в НАБУ расследовали коррупцию при закупке в сфере ИТ в Госспецсвязи. Он отметил, что в апреле 2023 года они обнаружили "вопиющие факты коррупции при закупке дронов с фактажем на уровне главы службы". Из-за масштаба расследования к нему привлекли некоторых специалистов из других отделов и подразделений. Однако, как утверждает детектив НАБУ, от коллег он узнавал лишь "ограниченную информацию о том, что они чем-то занимаются".

"Результатом работы другого подразделения по дронам за почти шесть месяцев была проверка и письмо (уже после нашего подозрения) на три листа, где они сообщали потенциально причастных к схеме чиновников об обнаруженной завышенной цене на один из дронов", – говорится в письме.

Денисюк пишет, что вместо того, чтобы расследовать новые факты дела, его "коллеги почему-то занимались подсветкой выявленных преступлений без их фиксации". Он добавил, что как оказалось позже, "это была уже не первая их подсветка этому же министерству".

"Потом этих же коллег, непонятно, за какие заслуги повышают на должностях, обеспечивая стремительный карьерный рост и возможности масштабироваться", – добавил детектив НАБУ.

Он также отметил, что сейчас большинство расследований НАБУ, касающихся дронов, имеют "проблематику качественного доказательства".

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников Сил логистики ВСУ разоблачили на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам.