На Закарпатье остановили мужчину, который хотел за взятку вывезти 13-летнюю девочку за границу
Пограничники Мукачевского отряда пресекли попытку незаконного вывоза 13-летней девочки через пункт пропуска "Лужанка"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Оказалось, что 40-летний житель Закарпатья пытался пересечь границу с чужим несовершеннолетним ребенком без нотариально заверенного согласия его родителей. Чтобы избежать проблем с документами, мужчина предложил пограничнику взятку.
Военнослужащий отказался от неправомерной выгоды и задокументировал факт нарушения.
Информацию о попытке дачи взятки передали полиции. За совершенное злоумышленник будет отвечать перед судом.
Напомним, пограничники в пункте пропуска "Лужанка" предотвратили незаконный выезд из Украины трех человек - подростка и двух взрослых мужчин, скрывавшихся в пассажирском микроавтобусе.