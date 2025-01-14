На Закарпатье остановили мужчину, который хотел за взятку вывезти 13-летнюю девочку за границу

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Оказалось, что 40-летний житель Закарпатья пытался пересечь границу с чужим несовершеннолетним ребенком без нотариально заверенного согласия его родителей. Чтобы избежать проблем с документами, мужчина предложил пограничнику взятку.

Военнослужащий отказался от неправомерной выгоды и задокументировал факт нарушения.

Информацию о попытке дачи взятки передали полиции. За совершенное злоумышленник будет отвечать перед судом.

Напомним, пограничники в пункте пропуска "Лужанка" предотвратили незаконный выезд из Украины трех человек - подростка и двух взрослых мужчин, скрывавшихся в пассажирском микроавтобусе.