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14 января 2025, 04:50

На Закарпатье остановили мужчину, который хотел за взятку вывезти 13-летнюю девочку за границу

14 января 2025, 04:50
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фото: ГПСУ
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Пограничники Мукачевского отряда пресекли попытку незаконного вывоза 13-летней девочки через пункт пропуска "Лужанка"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Оказалось, что 40-летний житель Закарпатья пытался пересечь границу с чужим несовершеннолетним ребенком без нотариально заверенного согласия его родителей. Чтобы избежать проблем с документами, мужчина предложил пограничнику взятку.

Военнослужащий отказался от неправомерной выгоды и задокументировал факт нарушения.

Информацию о попытке дачи взятки передали полиции. За совершенное злоумышленник будет отвечать перед судом.

Напомним, пограничники в пункте пропуска "Лужанка" предотвратили незаконный выезд из Украины трех человек - подростка и двух взрослых мужчин, скрывавшихся в пассажирском микроавтобусе.

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