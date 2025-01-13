Схема заработка на уклонистах: в Николаеве разоблачили сотрудников ТЦК

фото: ГБР

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении сотруднику Николаевского ОТЦК и СП, участвовавшего в схеме заработка на пригодных для мобилизации военнообязанных

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Схема действовала с начала 2024 года. Двое сотрудников областного ТЦК предлагали "помощь" желающим избежать мобилизации. За 4-5 тысяч долларов они обещали повлиять на врачей, чтобы подработать меддокументацию с ложными диагнозами во время прохождения ВВК. За дополнительную оплату в среднем в 3 тысячи долларов военнообязанные снимались с военного учета или получали статус "пригодный для службы в ТЦК и СП и тыловых воинских частях".

На днях, 9 января, одного из сотрудников ТЦК задержали при получении от "клиента" 4,5 тысячи долларов.

Фигуранту объявили подозрение, его взяли под стражу с правом внесения залога в 1 млн грн. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Решается вопрос о сообщении о подозрении его сообщнику.

Следствие продолжается, ГБР устанавливает всех лиц, причастных к схеме.

Напомним, в течение 10 января правоохранители провели 600 обысков по Украине и ликвидировали около 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах.