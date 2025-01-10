фото: ГПСУ

В пункте пропуска на Львовщине пограничники разоблачили попытку мужчины попасть за границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Житель Шептицкого района Львовщины во избежание процедуры пограничного контроля спрятался под грузовиком MAN, а чтобы не замерзнуть, налепил на себя грелки.

Затаившись и дождавшись момента, после осмотра пограничниками кабины и проверки водительских документов, 34-летний мужчина выскочил из-под прицепа и пытался проскользнуть в кабину грузовика. Однако пограничники заметили ловкача и задержали.

На нарушителя составили админпротокол, а в отношении 42-летнего водителя грузовика направили сообщение в Нацполицию.

Напомним, ранее в Одесской области задержали 26-летнего мужчину, который на надувном каяке хотел сбежать за границу.