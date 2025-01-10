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Правоохранители 10 января проводят масштабные отработки по всей Украине по перекрытию незаконных каналов вывоза военнообязанных мужчин за границу

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews.

"Более 600 одновременных обысков проводят оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции, и это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу", — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам призывного возраста пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска.

По имеющимся данным правоохранителей, этими маршрутами "дельцы" помогли в пересечении сотням военнообязанных. В Нацполиции добавили, что детали спецоперации будут обнародованы по завершении всех следственных действий.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области состоялось 39 обысков у работников районных ТЦК и ВЛК, фигурирующих по делу о фальсификации документов для уклонения от мобилизации.