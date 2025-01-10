Бронирование за 7500 долларов и беспрепятственный выезд за границу: во Львове разоблачили адвоката

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Правоохранители объявили подозрение адвокату во Львове за организацию переправки мужчин за границу, а также получении и вымогательстве взяток

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Адвокат пообещала своему клиенту, что организует беспрепятственное пересечение госграницы.

Фигурантка уверяла мужчину, что имеет влияние на чиновника государственной энергетической компании и может решить его вопрос путем трудоустройства. Согласно плану, на предприятии мужчину забронируют и в дальнейшем он получит командировку в другую страну, что и позволит на законных основаниях уехать из Украины. услуги – 7500 долларов.

Решается вопрос об избрании адвокату меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

Напомним, в Винницкой области работник ТЦК за 16 тысяч долларов помогал желающим избежать мобилизации. Фигуранта задержали, когда он получал очередную часть взятки.