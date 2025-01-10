На Буковине будут судить мужчину, пытавшегося подкупить пограничников взяткой в 400 евро
Буковинец пытался дать взятку пограничнику для незаконного пересечения границы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В октябре прошлого года во время прохождения таможенного контроля на КПП "Дяковцы" 26-летний житель Черновицкого района дал пограничнику взятку в 400 евро. Мужчина хотел беспрепятственно выехать за территорию Украины.
Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении буковинца в суд. Мужчине грозит штраф или до 4 лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине отправили за решетку переправителя мужчин в Молдову. Делка приговорили к 7 годам тюрьмы.
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