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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В октябре прошлого года во время прохождения таможенного контроля на КПП "Дяковцы" 26-летний житель Черновицкого района дал пограничнику взятку в 400 евро. Мужчина хотел беспрепятственно выехать за территорию Украины.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в отношении буковинца в суд. Мужчине грозит штраф или до 4 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине отправили за решетку переправителя мужчин в Молдову. Делка приговорили к 7 годам тюрьмы.