19:36  09 января
На Киевщине спасли кота, который шесть дней был закрыт в квартире: его хозяина задержал ТЦК
21:11  09 января
Из-за прорыва трубы в Киеве обрушилась стена здания
21:49  09 января
Во Львове задержали на взятке председателя ВВК
UA | RU
UA | RU
09 января 2025, 22:51

В Одесской области двое маленьких детей, оставленных без присмотра, отравились лекарствами

09 января 2025, 22:51
Читайте також українською мовою
фото иллюстративное из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Раздельнянском районе Одесской области в больницу доставили двоих детей с симптомами отравления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

По информации правоохранителей, две девочки двух и трех лет, которые некоторое время были без присмотра взрослых, употребили неизвестные медицинские препараты. После этого детям стало плохо.

Скорую помощь для девушек вызвала бабушка, обнаружившая внучек. Детей доставили в больницу, где диагностировали острое отравление неизвестными медпрепаратами. Сейчас маленькие пациентки находятся в бессознательном состоянии. Их состояние оценивают как тяжелое.

О происшествии правоохранителям сообщили медики. Продолжается расследование.

Напомним, ранее в Одесской области от отравления неизвестным веществом умерли три ребенка - девушки в возрасте 3 и 5 лет и их 7-летний брат.

госпитализация отравление дети Одесская область
В Черкасской области в мусоре нашли мертвого младенца
09 января 2025, 13:34
В Одесской области двух девушек-подростков задержали за поджог дома
07 января 2025, 19:37
В Одесской области горел пятиквартирный дом: есть погибшие
06 января 2025, 12:49
Все новости »
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
Во Львове задержали на взятке председателя ВВК
09 января 2025, 21:49
Из-за прорыва трубы в Киеве обрушилась стена здания
09 января 2025, 21:11
Чиновник Минобороны закупил некачественную форму и бронежилеты у фирмы выходца из РФ, — Слідство.Інфо
09 января 2025, 20:47
Контрабандисты из Буковины, которые в цистернах везли в Румынию сигареты, получили миллионные штрафы
09 января 2025, 20:25
Авиаудар по Запорожью: уточненные данные о пострадавших
09 января 2025, 19:52
На Киевщине спасли кота, который шесть дней был закрыт в квартире: его хозяина задержал ТЦК
09 января 2025, 19:36
Депутат из "Слуги народа" Кормышкина получила новое подозрение
09 января 2025, 19:03
Суд не стал брать под стражу подозреваемого в убийстве мужчины в сумском ТЦК
09 января 2025, 18:46
Харьковская юристка заявила о нападении на нее сотрудника ТЦК: в полиции отреагировали
09 января 2025, 18:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
В Киеве все будет "Благоустрий"
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »