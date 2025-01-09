В Одесской области двое маленьких детей, оставленных без присмотра, отравились лекарствами

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В Раздельнянском районе Одесской области в больницу доставили двоих детей с симптомами отравления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

По информации правоохранителей, две девочки двух и трех лет, которые некоторое время были без присмотра взрослых, употребили неизвестные медицинские препараты. После этого детям стало плохо.

Скорую помощь для девушек вызвала бабушка, обнаружившая внучек. Детей доставили в больницу, где диагностировали острое отравление неизвестными медпрепаратами. Сейчас маленькие пациентки находятся в бессознательном состоянии. Их состояние оценивают как тяжелое.

О происшествии правоохранителям сообщили медики. Продолжается расследование.

Напомним, ранее в Одесской области от отравления неизвестным веществом умерли три ребенка - девушки в возрасте 3 и 5 лет и их 7-летний брат.