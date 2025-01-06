фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На улице 8 марта возник пожар в 5-ти квартирном доме. К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили двух погибших (личные данные устанавливаются).

Огнеборцам удалось спасти хозяйку квартиры – 82-печную женщину, ее госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения".

Причина пожара устанавливается.

Напомним, утром 1 января в Прикарпатье горел санаторий. Из здания эвакуировали более 100 человек.