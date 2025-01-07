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07 января 2025, 19:37

В Одесской области двух девушек-подростков задержали за поджог дома

07 января 2025, 19:37
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фото: полиция
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Правоохранители задержали двух девушек в возрасте 15 и 16 лет по подозрению в поджоге частного дома в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Инцидент произошел в начале января. Задержанные – жительницы Березовской общины. По данным полиции, девушки согласились на предложение неизвестного в мессенджере поджечь чужой дом за вознаграждение. Подростки облили горючей жидкостью коврик и входные двери летней кухни в одном из частных домов, подожгли их и скрылись. Процесс транслировали онлайн для заказчика.

Хозяин дома вместе с друзьями вовремя заметили возгорание и потушили огонь. Пострадавших нет.

Полиция задержала девушек через несколько часов. У них изъяли бутылку из-под горючей жидкости и телефоны с поличным. Обещанного вознаграждения они так и не получили. Теперь подросткам грозит до 10 лет заключения за умышленное повреждение имущества путем поджога.

Напомним, ранее СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая по заказу россиян собирала информацию о должностных лицах международных организаций и волонтеров в Киеве, Днепре и Одессе.

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