В Одесской области от отравления неизвестным веществом умерли три ребенка
Трагическое происшествие случилось в Одесском районе. Полицейские расследуют обстоятельства гибели троих маленьких детей
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Две девочки 3 и 5 лет и их 7-летний брат дома, когда мать занималась домашними делами, употребили неизвестное вещество, от которого им стало плохо. 30-летняя женщина обнаружила своих детей в тяжелом состоянии и вызвала "скорую". Медики пытались спасти малышей, но, к сожалению, они умерли от отравления.
Правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства смерти детей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком пятеро детей отравились в школе средством от грызунов. Детей госпитализирован в отделение гематологии.
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