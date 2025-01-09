В Черкасской области в мусоре нашли мертвого младенца

фото иллюстративное: из открытых источников

Об этом сообщает provce.ck.ua, передает RegioNews.

По информации издания, мать ребенка работала в местном магазине продавщицей. В деревне шокированы трагедией и говорят, что женщина из благополучной семьи.

"Мы не знаем, как так случилось и что могло это вызвать. Там благополучная семья. Девушке 25 лет. Никаких замечаний к ней никогда не было. У нее есть еще трехлетний ребенок", - рассказала староста села Наталья Скиба.

В издании добавили, что сейчас идет следствие и обещают впоследствии рассказать подробности преступления.

Ранее сообщалось, что в Киеве несовершеннолетняя мать оставила своего годовалого ребенка одним в закрытой квартире. Событие произошло в Днепровском районе Киева.