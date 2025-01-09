В Черкасской области в мусоре нашли мертвого младенца
В селе Белоусовка Драбовского района Черкасской области нашли мертвого ребенка. По предварительной информации, новорожденного задушили.
Об этом сообщает provce.ck.ua, передает RegioNews.
По информации издания, мать ребенка работала в местном магазине продавщицей. В деревне шокированы трагедией и говорят, что женщина из благополучной семьи.
"Мы не знаем, как так случилось и что могло это вызвать. Там благополучная семья. Девушке 25 лет. Никаких замечаний к ней никогда не было. У нее есть еще трехлетний ребенок", - рассказала староста села Наталья Скиба.
В издании добавили, что сейчас идет следствие и обещают впоследствии рассказать подробности преступления.
Ранее сообщалось, что в Киеве несовершеннолетняя мать оставила своего годовалого ребенка одним в закрытой квартире. Событие произошло в Днепровском районе Киева.