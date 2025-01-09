На Одещині двоє маленьких дітей, яких залишили без нагляду, отруїлися ліками

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У Роздільнянському районі Одеської області до лікарні доставили двох дітей з симптомами отруєння

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

За інформацією правоохоронців, двоє дівчаток двох та трьох років, які деякий час були без нагляду дорослих, вжили невідомі медичні препарати. Після цього дітям стало погано.

Швидку допомогу для дівчат викликала бабуся, які виявила онучок. Дітей доставили до лікарні, де їм діагностували гостре отруєння невідомими медпрепаратами. Наразі маленькі пацієнтки у непритомному стані. Їхній стан оцінюють як важкий.

Про подію правоохоронцям повідомили медики. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше на Одещині від отруєння невідомою речовиною померли три дитини - дівчата віком 3 та 5 років і їхній 7-річний брат.