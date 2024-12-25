22:14  24 декабря
Экс-руководителя столичного метро Брагинского объявили в розыск
19:44  24 декабря
В Киеве во время движения загорелся автобус
17:03  24 декабря
Убийство тренера в Черкасской области: правоохранители задержали подозреваемого
UA | RU
UA | RU
25 декабря 2024, 00:15

В Хмельнитчине мужчина в день выхода из тюрьмы изнасиловал 17-летнюю студентку

25 декабря 2024, 00:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Хмельницкого района, который изнасиловал и удерживал 17-летнюю девушку

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В день освобождения из тюрьмы мужчина пришел домой к своим знакомым. Так как дома никого не было, он проник в помещение через окно. Однако, как оказалось, к тому времени там уже проживала 17-летняя студентка.

Когда девушка вернулась домой, 57-летний злоумышленник приставил ей к шее кухонный нож и изнасиловал. После случившегося связал ей руки и приказал не двигаться и молчать.

Девушку спасла сестра, которая пришла проверить все ли с ней хорошо, так как не могла дозвониться. Увидев связанную девушку на кровати, она вызвала полицию.

Злоумышленниа задержали. Сейчас он находится под стражей.

Отмечается, что ранее фигуранта уже судили 8 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области мужчину осудили за изнасилование женщины и 16-летней девушки.

Хмельницкая область суд изнасилование несовершеннолетняя
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
Возле Очакова микроавтобус сбил пешехода: мужчина погиб
25 декабря 2024, 00:35
На Прикарпатье суд вынес приговор трем поставщикам наркотиков в СИЗО
24 декабря 2024, 23:48
Экс-руководителя столичного метро Брагинского объявили в розыск
24 декабря 2024, 22:14
В Энергоатоме заявили о мощной кибератаке на их официальный сайт
24 декабря 2024, 21:46
Депутата Полтавского горсовета признали виновным в коррупции, но суд освободил его от наказания
24 декабря 2024, 21:14
Из-под завалов в Кривом Роге достали женщину: актуальные данные о количестве пострадавших
24 декабря 2024, 20:33
Кабмин после кибератаки на госреестры продлил брони от мобилизации на месяц
24 декабря 2024, 20:12
В Киеве во время движения загорелся автобус
24 декабря 2024, 19:44
Смерть украинского подростка, вывезенного в РФ: Офис генпрокурора начал расследование
24 декабря 2024, 19:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »