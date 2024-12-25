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В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Хмельницкого района, который изнасиловал и удерживал 17-летнюю девушку

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В день освобождения из тюрьмы мужчина пришел домой к своим знакомым. Так как дома никого не было, он проник в помещение через окно. Однако, как оказалось, к тому времени там уже проживала 17-летняя студентка.

Когда девушка вернулась домой, 57-летний злоумышленник приставил ей к шее кухонный нож и изнасиловал. После случившегося связал ей руки и приказал не двигаться и молчать.

Девушку спасла сестра, которая пришла проверить все ли с ней хорошо, так как не могла дозвониться. Увидев связанную девушку на кровати, она вызвала полицию.

Злоумышленниа задержали. Сейчас он находится под стражей.

Отмечается, что ранее фигуранта уже судили 8 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области мужчину осудили за изнасилование женщины и 16-летней девушки.