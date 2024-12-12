На Сумщине отец и дядя годами насиловали ребенка с пороками умственного развития: суд вынес приговор
Суд в Сумской области вынес приговор двум мужчинам, которые в течение лет насиловали девушку с ограниченными возможностями. Осужденные - отец и дядя потерпевшей
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.
В частности, 44-летний отец приговорен к 15 годам лишения свободы, а его 47-летний брат – к 12 годам.
По данным следствия, с 2016 года отец систематически насиловал и совершал развратные действия относительно своей дочери 2005 года рождения. В прокуратуре отметили, что у девушки есть психическое расстройство и пороки умственного развития, чем и воспользовался ее отец. С 2018 года к издевательствам присоединился и родной дядя девушки.
Кроме того, отец признан виновным в покушении на сексуальное насилие в отношении другой своей дочери и в попытке изнасиловать 14-летнюю племянницу.
Напомним, ранее 48-летнему жителю Киева правоохранители сообщили о подозрении в изнасиловании. Жертвой насильника стала его падчерица с врожденными психическими расстройствами, она забеременела и родила ребенка.