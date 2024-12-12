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12 декабря 2024, 23:38

На Сумщине отец и дядя годами насиловали ребенка с пороками умственного развития: суд вынес приговор

12 декабря 2024, 23:38
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Суд в Сумской области вынес приговор двум мужчинам, которые в течение лет насиловали девушку с ограниченными возможностями. Осужденные - отец и дядя потерпевшей

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.

В частности, 44-летний отец приговорен к 15 годам лишения свободы, а его 47-летний брат – к 12 годам.

По данным следствия, с 2016 года отец систематически насиловал и совершал развратные действия относительно своей дочери 2005 года рождения. В прокуратуре отметили, что у девушки есть психическое расстройство и пороки умственного развития, чем и воспользовался ее отец. С 2018 года к издевательствам присоединился и родной дядя девушки.

Кроме того, отец признан виновным в покушении на сексуальное насилие в отношении другой своей дочери и в попытке изнасиловать 14-летнюю племянницу.

Напомним, ранее 48-летнему жителю Киева правоохранители сообщили о подозрении в изнасиловании. Жертвой насильника стала его падчерица с врожденными психическими расстройствами, она забеременела и родила ребенка.

криминал Сумская область изнасилование приговор
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