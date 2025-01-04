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На Киевщине осудили мужчину, который похитил 4-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать
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04 января 2025, 01:21

На Киевщине осудили мужчину, который похитил 4-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать

04 января 2025, 01:21
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фото: pixabay
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Кассационный уголовный суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката мужчины, которого признали виновным в похищении ребенка, сексуальном насилии над ним и попытке изнасилования

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В августе 2020 года на автозаправке возле Борисполя злоумышленник, воспользовавшись тем, что мать 4-летней девочки на несколько секунд отвлеклась на оплату минеральной воды, схватил ребенка, посадил в автомобиль и увез в безлюдное место. Там мужчина совершил над девочкой сексуальное насилие и пытался изнасиловать, но не довел свое намерение до конца по физиологическим причинам.

В итоге злоумышленника приговорили к 15 годам тюрьмы. Сейчас приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области осудили мужчину за изнасилование 6-летней родственницы.

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