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В Киеве осудили иностранного студента, который преследовал девочку до общежития, где она проживала, и совершил сексуальное насилие по отношению к ней

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В полиции рассказали, что во время прогулки в Голосеевском районе к 12-летней девочке подошел незнакомец, который начал ее обнимать и всячески приставать. Вырвавшись от мужчины, девушка побежала в свое общежитие, однако злоумышленник догнал ее и продолжил совершать насильственные действия сексуального характера уже на кухне общего пользования общежития. Ребенку удалось убежать от обидчика в свою комнату, где она сразу рассказала о совершенном взрослым.

Правоохранители задержали 20-летнего иностранца, временно находившегося в столице.

Суд в декабре завершил рассмотрение дела и назначил фигуранту наказание в 6 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области мужчину осудили за изнасилование женщины и 16-летней девушки.