В Винницкой области мужчину осудили за изнасилование женщины и 16-летней девушки
Суд признал виновным жителя Жмеринки, который избил и изнасиловал женщину и 16-летнюю девушку
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Мужчина в марте этого года у себя дома, используя угрозы и физические преимущества, изнасиловал знакомую и сопровождавшую ее 16-летнюю девушку. Перед этим мужчина избил женщину и силой удерживал обеих жертв несколько часов в доме.
В суде свою вину мужчина признал частично – только касательно избиения знакомой и подростка.
Отмечается, что фигурант уже был неоднократно судим за преступления против собственности.
Суд назначил злоумышленнику 8 лет тюрьмы. Приговора он ждал под стражей.
Напомним, ранее в Сумской области суд вынес приговор приговору двум мужчинам, которые годами насиловали девочку с ограниченными возможностями. Осужденные – отец и дядя ребенка.