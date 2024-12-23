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Суд признал виновным жителя Жмеринки, который избил и изнасиловал женщину и 16-летнюю девушку

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина в марте этого года у себя дома, используя угрозы и физические преимущества, изнасиловал знакомую и сопровождавшую ее 16-летнюю девушку. Перед этим мужчина избил женщину и силой удерживал обеих жертв несколько часов в доме.

В суде свою вину мужчина признал частично – только касательно избиения знакомой и подростка.

Отмечается, что фигурант уже был неоднократно судим за преступления против собственности.

Суд назначил злоумышленнику 8 лет тюрьмы. Приговора он ждал под стражей.

Напомним, ранее в Сумской области суд вынес приговор приговору двум мужчинам, которые годами насиловали девочку с ограниченными возможностями. Осужденные – отец и дядя ребенка.