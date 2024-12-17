На блокпосту в Одесской области столкнулись два авто: четверо пострадавших

фото: полиция

ДТП произошло во вторник, 17 декабря, около пяти утра на Старокиевской дороге в Одесском районе. Среди пострадавших – военнослужащий

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что 51-летний водитель легковушки Ford столкнулся на блокпосту с авто Honda под управлением 21-летнего водителя, когда последний остановился впереди для предъявления документов военнослужащему Нацгвардии. От удара Ford отбросило в сторону, в результате чего он наехал на гвардейца.

Травмы получили водители обоих авто, 27-летний пассажир Ford и 37-летний военнослужащий НГУ. Их доставили в больницу.

Отмечается, что водитель Ford имел признаки алкогольного опьянения. У него и водителя Honda взяли образцы крови для проверки. Результаты экспертизы ожидаются позже.

Открыто уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется расследование.

Напомним, вечером 15 декабря в Николаевской области в ДТП погибли два человека, среди пострадавших – ребенок.