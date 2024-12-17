08:40  17 декабря
В Москве прогремел взрыв: ликвидировали российского топ-генерала и его помощника
21:45  16 декабря
Укрэнерго: 17 декабря свет выключать не будут
13:51  16 декабря
Смерть мальчика во время лечения зубов в Тернополе: врачи объявили подозрение
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2024, 11:21

На блокпосту в Одесской области столкнулись два авто: четверо пострадавших

17 декабря 2024, 11:21
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло во вторник, 17 декабря, около пяти утра на Старокиевской дороге в Одесском районе. Среди пострадавших – военнослужащий

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что 51-летний водитель легковушки Ford столкнулся на блокпосту с авто Honda под управлением 21-летнего водителя, когда последний остановился впереди для предъявления документов военнослужащему Нацгвардии. От удара Ford отбросило в сторону, в результате чего он наехал на гвардейца.

Травмы получили водители обоих авто, 27-летний пассажир Ford и 37-летний военнослужащий НГУ. Их доставили в больницу.

Отмечается, что водитель Ford имел признаки алкогольного опьянения. У него и водителя Honda взяли образцы крови для проверки. Результаты экспертизы ожидаются позже.

Открыто уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется расследование.

Напомним, вечером 15 декабря в Николаевской области в ДТП погибли два человека, среди пострадавших – ребенок.

ДТП авария блокпост Одесская область пострадавшие
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Мирный план Трампа – это заморозка войны на следующие четыре года
17 декабря 2024, 11:10
Российские войска ударили дроном по автомобилю в Херсоне: ранены гражданские
17 декабря 2024, 10:50
За сутки ВСУ уничтожили 1600 российских оккупантов, – Генштаб
17 декабря 2024, 10:23
В Киеве работает ПВО: российский БпЛА двигается к центру города
17 декабря 2024, 09:58
Россияне убили жительницу Херсонщины, ранены 5 гражданских
17 декабря 2024, 09:30
Оккупанты атаковали дронами две общины Николаевщины
17 декабря 2024, 09:15
РФ пытается скрыть потери северокорейских солдат, сжигая лица погибших, - Зеленский
17 декабря 2024, 09:05
В Москве прогремел взрыв: ликвидировали российского топ-генерала и его помощника
17 декабря 2024, 08:40
Россияне обстреляли Запорожскую область из авиации, РСЗО и артиллерии: есть разрушения
17 декабря 2024, 08:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »