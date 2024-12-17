На Буковине разоблачили схему незаконной переправки мужчин через границу

фото: ГПСУ

Пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения границы из Украины в Румынию

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Оперативники получили информацию о подготовке группы лиц к нарушению границы. Они перехватили автомобиль, доставлявший троих мужчин к границе, и задержали нарушителей. Позже был остановлен еще один автомобиль, в котором женщина контролировала перемещение уклонистов и отчитывалась перед главным организатором схемы.

"Путешественники", жители Ровенской, Херсонской и Тернопольской областей, заплатили по 9000 долларов за переправку в Румынию.

На беглецов составили протоколы, а против других участников схемы возбуждено уголовное дело. Продолжаются поиски организатора незаконной переправы.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые собирались через ледяную Тисы попасть в Румынию.