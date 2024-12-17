В Одесской области 16-летний подросток поджег трансформаторы

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За гонорар 16-летний парень повредил две трансформаторные подстанции в Измаильском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Поджоги двух объектов электроэнергетики произошли в начале декабря. Через несколько дней правоохранители установили, что их совершил подросток из Сафьяновской громады. Юноша наткнулся в интернете на объявление "легкий заработок" и получил от неизвестного предложение совершить поджог трансформаторных подстанций за деньги. Согласившись, он подыскал объекты, купил бензин, а вечером пошел облил и поджег их.

Результат своих действий юноша снял на видео и отправил заказчику для отчета о проделанной "работе", после чего получил на банковскую карту вознаграждение.

Правоохранители изъяли у подростка одежду, в которой он совершал поджоги, мобильный телефон с отчетом, банковскую карточку с деньгами на счету, а также другие доказательства преступной деятельности.

Юноше сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Парню грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Чернигове задержан 16-летний агент российской военной разведки. Девушка помогала оккупантам готовить новый воздушный удар по Черниговщине. Ей грозит пожизненное заключение.