Суд избрал наказание для одессита, застрелившего мужчину после замечания за громкую музыку

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Суд вынес приговор одесситу, который застрелил приезжего мужчину из-за замечаний по поводу громкой музыки. Во время совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Преступник проведет за решеткой 12 лет

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает RegioNews.

В полиции напомнили, что резонансное событие произошло в начале июня ночью в многоэтажке по улице Академика Королева. 28-летний мужчина, приехавший из соседней области на выходные к брату в Одессу, шел с родственником и его шестилетней дочерью. Он услышал громкую музыку и нецензурную брань из квартиры на девятом этаже.

Мужчины поднялись туда вместе с ребенком и постучались в дверь, они сделали соседу замечание касательно шума в ночное время. Тот начал вести себя агрессивно. Возникла ссора, которая переросла в толкотню. Тогда возмущенный злоумышленник вошел в квартиру, взял пистолет и, вернувшись, дважды выстрелил одному из мужчин в грудь. Мужчина от полученных ран скончался на месте.

Сам стрелок с места преступления скрылся. Но уже через час полицейские разыскали его. При поддержке батальона полиции особое назначение злоумышленника задержали в квартире его матери. Задержанный – 22-летний житель Одессы. В момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

С места происшествия правоохранители изъяли незарегистрированный пистолет, а также восемь патронов. Оружие злоумышленник незаконно приобрел накануне убийства в интернете якобы для самозащиты.

Мужчине выдвинули обвинения в умышленном убийстве, совершенном в хулиганских мотивах, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Обвиняемый на суде свою вину полностью признал и объяснил, что плохо помнит обстоятельства совершенного им преступления, поскольку находился в состоянии опьянения.

Эти обстоятельства, а также совершение преступления в присутствии ребенка, суд учел как отягчающие. Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области к 12 годам заключения приговорили военнослужащего, который из табельного оружия застрелил своего руководителя.