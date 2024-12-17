Суд в Виннице вынес приговор мужчине, пытавшемуся задушить таксиста

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В Виннице мужчину, пытавшегося убить таксиста, приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщили на сайте Винницкого городского суда, передает RegioNews.

Отмечается, что фигурант ранее был неоднократно судим. Он заказал такси, чтобы доехать из Хмельницкого в Винницу и пообещал таксисту оплату наличными по приезде. Однако при себе у мужчины денег не было.

"Находясь на заднем сиденье во время движения автомобиля он забросил на шею водителя предварительно закрепленный на обеих запястьях рук эластичный бинт. После этого с помощью указанного бинта начал душить последнего, пытаясь вызвать смерть", - говорится в сообщении.

Однако потерпевший сопротивлялся и с помощью левой руки переместил бинт с шеи на подбородок и направил автомобиль к АЗС, пытаясь привлечь внимания находившихся там сотрудников полиции.

Во время судебного заседания мужчина свою вину признал частично. Суд назначил мужчине наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции предотвратили покушение на семью волонтеров в Черкасской области. Злоумышленников задержали, им грозит пожизненное заключение.