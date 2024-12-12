фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Смертельный пожар произошел вечером 11 декабря в Одессе. Во время тушения спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Известно, что на улице Головковской вспыхнуло заброшенное здание. Была угроза опрокидывания пламени на соседние жилые дома. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар.

"К сожалению, во время тушения пожара обнаружен погибший мужчина (персональные данные устанавливаются)", — говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы выясняют причины трагедии.

Напомним, 10 декабря в одесской Аркадии сгорел ресторан. На месте обнаружили погибшего мужчину.

Также сообщалось, что 11 декабря в поселке Широкое Криворожского района во время пожара погибла 4-летняя девочка.