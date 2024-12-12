На Днепропетровщине горел двухэтажный дом: погибла 4-летняя девочка
Пожар произошел утром 11 декабря в поселке Широкое Криворожского района. Во время тушения спасатели обнаружили тело ребенка
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.
По имеющейся информации, около 09:10 на улице Берестковая загорелся двухэтажный жилой дом.
Предварительно в комнате на втором этаже вспыхнули бытовые вещи. Огонь распространился по площади 45 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали.
"Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тело девочки, 2020 года рождения", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в результате пожара на Полтавщине погибли две пожилые женщины и ребенок.
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