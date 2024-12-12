На Днепропетровщине горел двухэтажный дом: погибла 4-летняя девочка

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Пожар произошел утром 11 декабря в поселке Широкое Криворожского района. Во время тушения спасатели обнаружили тело ребенка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

По имеющейся информации, около 09:10 на улице Берестковая загорелся двухэтажный жилой дом.

Предварительно в комнате на втором этаже вспыхнули бытовые вещи. Огонь распространился по площади 45 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали.

"Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тело девочки, 2020 года рождения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в результате пожара на Полтавщине погибли две пожилые женщины и ребенок.