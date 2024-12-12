Пожежа в Одесі: у палаючій будівлі загинув чоловік

фото: ДСНС України в Одеській області

Смертельна пожежа сталася ввечері 11 грудня в Одесі. Під час гасіння рятувальники виявили тіло невідомого чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Відомо, що на вулиці Головківська спалахнула закинута будівля. Була загроза перекидання полум'я на сусідні житлові будинки. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

"На жаль, під час гасіння пожежі виявлено загиблого чоловіка (персональні дані встановлюються)", — йдеться в повідомленні.

Наразі компетентні органи з'ясовують причини трагедії.

Нагадаємо, 10 грудня в одеській Аркадії згорів ресторан. На місці виявили загиблого чоловіка.

Також повідомлялося, що 11 грудня в селищі Широке Криворізького району під час пожежі загинула 4-річна дівчинка.