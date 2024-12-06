В ГПСУ рассказали, скольким мужчинам каждый день отказывают в выезде из Украины

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Каждый день 100-150 мужчин каждый день получают отказ в выезде из Украины

Об этом на брифинге рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, речь идет об отказах в связи с запретом на выезд для военнообязанных. Также у мужчин часто обнаруживают поддельные документы – таких случаев каждый день фиксируют по 10-15 раз.

Представитель пограничного ведомства отметил, что перед новогодними праздниками пассажиропоток будет расти, поэтому людям, которые планируют пересекать границу в этот период, нужно заранее готовить необходимые документы.

Напомним, недавно в пункте пропуска "Смольница" на границе с Польшей львовские пограничники задержали 30-летнего мужчину, пытавшегося выехать за границу с двумя женами.