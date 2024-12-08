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08 декабря 2024, 17:23

Около 700 гектаров Чернобыльской зоны отчуждения передают пограничникам

08 декабря 2024, 17:23
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фото: facebook.com/@dazv.gov.ua
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Часть Чернобыльской зоны (695,2 гектара территории) правительство передаст в постоянное пользование Госпогранслужбы. Там пограничники будут обустраивать фортификации

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии Украинской правде, передает RegioNews.

Общая площадь Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника определена в размере 226 269,5 га.

Правительству поручено в течение шести месяцев принять меры по изъятию земельных участков шириной 45 метров вдоль линии государственной границы, которые находятся в постоянном пользовании Чернобыльского заповедника, общей площадью 695,2 гектара и предоставлении их в постоянное пользование военным частям Госпогранслужбы.

Спикер ГПСУ пояснил, что согласно действующему законодательству, пограничники продолжают оформлять земельные участки вдоль государственной границы шириной 30–50 метров, а вдоль линии государственной границы Украины с Россией и Беларусью – шириной до 2 километров, для обустройства фортификационных сооружений.

Указ президента от 5 декабря определяет изменение границ территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. До этого проводилась необходимая работа по согласованию позиции в центральных органах исполнительной власти, пояснил Демченко.

"Указом территории земельных участков шириной 45 метров предоставляются в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.

Это позволит продолжить внедрять наращивание инженерного устройства границы, создание комплексной системы контроля за участками границы, на базе пограничной инженерной инфраструктуры и технических средств охраны границы”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Госэкоинспекция зафиксировала факт незаконной вырубки леса на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

граница Чернобыль Госпогранслужба Чернобыльская зона
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